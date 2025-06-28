Президент UFC Дейна Вайт поделился мыслями о поединке между обладателем титула WBA в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и абсолютом во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Цитирует Вайта boxingnews24.com.

«Я был большим фанатом бокса еще с детства. Если бы не бокс, я бы сегодня здесь не сидел. Для меня это большая честь – впервые продвигать боксерский поединок.

Это двое лучших боксеров всех времен и один из величайших боев в истории спорта. Для меня это очень гордый момент, и я сделал много в своей карьере».