Владелец титула WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для The Ring заявил, что сила его ударов способна создать проблемы абсолютному чемпиону во втором среднем дивизионе мексиканцу Саулю Альваресу (63-2-2, 39 KO).

«Мы обязательно узнаем, выдержу ли я удар, который мне нужно вынести. Поэтому мы и сражаемся.

Он тоже должен выдержать мои удары. Я знаю, что многие говорят: «Ну, он выдержал удары GGG, выдержал Бивола», все эти удары, все эти бойцы, все такое.

Я верю в себя, я верю в силу своих ударов и верю, что правильный удар в правильный момент может нанести большой ущерб».