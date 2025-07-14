Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес для Seconds Out поделился прогнозом на предстоящий бой абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Я думаю, что это будет хороший бой, но, по моему мнению, главное различие – это вес. Преимущество на стороне Канело. Это два дивизиона... Но позвольте мне кое-что сказать: Теренс Кроуфорд – отличный боец. Он очень хорошо двигается на ринге. Он использует скорость, он умный боец. Но вес важен для Канело. Я думаю, что Канело победит решением судей».

Напомним, что бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. На кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет стоять пояс The Ring стоимостью 188 тысяч долларов.