Легендарная компания Matchroom Boxing может быть продана
Уже есть потенциальный покупатель
25 минут назад
Отец британского промоутера Эдди Хирна и основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн заявил, что готов продать компанию, которую основал в 1982 году.
77-летний Барри и его сын Эдди озвучили цену в миллиард фунтов, причем заинтересованность со стороны Саудовской Аравии уже подтверждена.
В документальном сериале Netflix «Matchroom: The Greatest Showmen» 77-летний промоутер заявил:
«Сейчас стоимость [Matchroom] превышает 1 миллиард фунтов. Я не собираюсь рисковать своим состоянием. Но если появится правильное предложение, продажа Matchroom вполне возможна».
В одном из следующих эпизодов Барри показали в разговоре с сыном Эдди о диалоге с Турки Аль аш-Шейхом, промоутером и главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений. Потенциальное предложение от Саудовской Аравии находится на рассмотрении.
«Я только что говорил с Турки. Он говорит: „Просто чтобы ты знал, держи это в тайне – мы пытаемся купить Matchroom“.»
