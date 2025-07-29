Владимир Кириченко

52-летний бывший боксер тяжеловес дивизиона нигериец Айк Ибеабучи (20-0, 15 КО) проведет бой с Дэнни Вильямсом (55-33, 42 KO).

Поединок состоится 23 августа на мероприятии в Лагосе, Нигерия. Об этом сообщает boxing247.com.

В 1999 году, когда Айк имел 20 побед (15 КО) и 0 поражений, он получил приговор за побои с намерением совершить преступление и попытку сексуального насилия. Он вышел из тюрьмы в 2015 году, однако в 2016 году снова попал туда и окончательно оказался на свободе в 2020-м. Его признали невменяемым из-за биполярного расстройства.

51-летний Вильямс в последний раз выходил на ринг в августе 2023 года, когда проиграл Лоусону Лоюзу.

Отметим, что Дэнни одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.

В 2004 году Виталий Кличко должен был сразиться с Майком Тайсоном. Но Тайсон проиграл