Денис Седашов

Джон Фьюри, отец знаменитого британского боксера Тайсона Фьюри, заявил, что предпочел бы, чтобы его сын остался на пенсии и не возвращался к профессиональному боксу.

В интервью для The Stomping Ground, которое цитирует All Out Fighting, Джон поделился своей позицией:

Люди хотят видеть Цыганского короля снова на ринге, но я бы предпочел, чтобы он остался на пенсии. Он уже сделал достаточно для бокса. Он ценит любовь фанатов, но, по моему мнению, ему пора сосредоточиться на другом. Джон Фьюри

Фьюри-старший подчеркивает, что самое главное для Тайсона сейчас — здоровье и семья.

У него есть семья, маленькие дети, которым он хочет быть хорошим отцом. У него есть богатство, слава, признание. Сейчас ему нужно сохранить себя для более важного — для жизни вне ринга. Джон Ф’юри

Напомним, что Тайсон Фьюри несколько раз заявлял о завершении карьеры, но позже возвращался на профессиональный ринг.

