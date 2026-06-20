Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в беседе с журналистом Максимом Диденко поделилась своим мнением о бывшем чемпиона мира в трех весовых категориях Василии Ломаченко, который после завершения карьеры почти не появляется в публичном пространстве.

Когда мы встретились в Колумбии, говорили о самых болезненных для Украины темах. У него такая же позиция, как и у всех разумных украинцев. Их семья – стопроцентные украинцы. Несмотря на возможность жить за границей, они остаются в Белгороде-Днестровском.

Мы очень глубоко обсуждали войну и все ужасы, которые переживает наша страна. Я точно знаю, что у Василия есть четкая позиция в отношении Украины, он прекрасно понимает, кто враг, кто начал эту войну и кто убивает людей. Он говорит так же, как и мы. Однажды Василий спросил меня: «Хорошо, я выйду в эфир и скажу: «путин – х**ло». И что это изменит?».