Украинский и польский боксер среднего дивизиона Федор Черкашин (27-1, 17 КО) для Sport.ua поделился мыслями относительно возможного возвращения на ринг бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Все больше слухов о возвращении Ломаченко. Говорят, что он хочет боев с Джервонтой Дэвисом и с Наваретте. Что скажешь о его шансах в таких боях и как вообще относишься к подобным камбэкам?

«Шансы есть и с тем, и с тем. Я думаю, что когда Ломаченко уходил, там был вопрос с контрактом. Это было показательное завершение карьеры. Может, он обиделся, что ему не отдали победу с Хейни. В этом была проблема.

Он, может, и тренировался все это время. Я его видел, и он говорил, что делает восстановительные тренировки. Может, у него фаза восстановительных тренировок и процедур.

Если говорить о шансах, то они абсолютно есть. У него такой стиль бокса, что с ним может быть просто неудобно. Джервонта с такими соперниками, наверное, и не встречался. Дэвис часто проигрывает по очкам и потом кладет нокаутом. Но с Ломаченко такое может не пройти.

Что касается камбэков, мне казалось, что Василий закончил и все. Если ушел, то все. Но он решил вернуться. Наверное, что-то там знают лучше нас. Он может восстанавливаться, может, сейчас хороший контракт будет. Имя большое.

Мне в США многие говорят, что любят его, что рады его возвращению. В США Ломаченко, как и прежде, звезда огромного масштаба. Он мог бы спокойно жить здесь, но ему это не нужно. Имеет большой шанс снова стать чемпионом».