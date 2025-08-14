Олег Гончар

Украинский боксер первой полусредней весовой категории Даниил Лозан (15-0, 9 КО) получил 30-дневное отстранение из-за рассечения, полученного во время четвертьфинала боксерского Гран-при WBC в Эр-Рияде, сообщила "Трибуна".

В четвертьфинале турнира Лозан победил казахстанца Санатали Толтаева (4-1, 2 КО), который был фаворитом. При этом, он отправил соперника в нокдаун во втором раунде.

Однако, Толтаев опасно шел вперед головой, что привело к глубоким рассечениям на голове Лозана и преждевременному завершению боя врачом. Поскольку удары головой были ненамеренными, то оценки судей подсчитывались на момент остановки поединка. Украинец выиграл на карточках двух судей, у третьего была ничья.

В связи с рассечениями Лозан был отстранен на 30 дней.

Полуфинал Гран-при ориентировочно пройдет через два месяца, так что у украинца будет достаточно времени для восстановления.

Лозан, который остается непобежденным на профессиональном ринге, готовится к следующему этапу турнира, где поборется за шанс выйти в финал Гран-при против представителя Узбекистана Муджибилло Турсунова.