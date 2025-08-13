Рогава выбыл из Гран-при WBC, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.
Украинец уступил боснийцу Ахмеду Крничу
Украинский боксер супертяжелого веса Цотне Рогава (12-1, 8 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере, уступив боснийцу Ахмеду Крничу (6-0, 4 КО) в четвертьфинале Гран-при WBC.
Поединок длился все шесть раундов и завершился решением большинства судей в пользу соперника: 57-57, 56-58, 56-58.
В среднем весе украинец Дмитрий Рыбалко (5-1-1, 2 КО) потерпел поражение от канадца Дерека Померлоу (14-0, 11 КО). Петр Фролов (12-2, 4 КО) уступил австралийцу Дилану Биггсу (16-1, 9 КО).
А вот в первом полусреднем весе Данило Лозан (15-0, 9 КО) одержал победу над казахстанцем Санатали Толтаевым (4-1, 2 КО).
