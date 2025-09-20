Луис Ортис вернулся и нокаутировал соперника в первом раунде
46-летний кубинец победил соперника и вызвал на бой лидера
около 2 часов назад
Луис Ортис
В Caribe Royale Orlando, Флорида, США 46-летний кубинский супертяжеловес из Кубы Луис Ортис (35-3, 30 КО) возобновил карьеру и нокаутировал в первом раунде 40-летнего американца Филипа Пенсона (8-4-3, 2 КО).
Ортис, который был фаворитом боя, доминировал с самого гонга и быстро отправил Пенсона в нокаут мощным ударом.
Это второй поединок ветерана за последние три года. В июле 2024-го он победил Франциско Кордеро в Колумбии.
Ортис ранее дважды претендовал на титул, но проигрывал Деонтею Уайлдеру. После поражения от Энди Руиса в 2022-м взял паузу.
Напомним, ранее Ортис вызвал на бой Мозеса Итауму.
Поделиться