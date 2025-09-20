Олег Гончар

В Caribe Royale Orlando, Флорида, США 46-летний кубинский супертяжеловес из Кубы Луис Ортис (35-3, 30 КО) возобновил карьеру и нокаутировал в первом раунде 40-летнего американца Филипа Пенсона (8-4-3, 2 КО).

Ортис, который был фаворитом боя, доминировал с самого гонга и быстро отправил Пенсона в нокаут мощным ударом.

Luis Ortiz is still getting KO’s at the age of 46 😳



pic.twitter.com/ODw6VaXWuI — Zach “🅂🄲🄷🅄🅉” Schumaker (@_SchuZ_) September 20, 2025

Это второй поединок ветерана за последние три года. В июле 2024-го он победил Франциско Кордеро в Колумбии.

Ортис ранее дважды претендовал на титул, но проигрывал Деонтею Уайлдеру. После поражения от Энди Руиса в 2022-м взял паузу.

Напомним, ранее Ортис вызвал на бой Мозеса Итауму.