Кубинский ветеран супертяжёлого дивизиона Луис Ортис (34-3, 29 KO) в интервью YouTube-каналу Виктора Ялимова поделился мыслями о британском проспекте Мозесе Итауми (13-0, 11 КО).

«Итаума публично заявил, что готов провести бой со мной, но ему дают легких боксеров.

Говорят, что Кинг-Конг уже стар, что они знают, что я для них опасен. Говорят, что я дедушка. Тогда почему не подписывают со мной контракт? У меня есть имя в боксе, а ему дают неизвестных боксеров.

Если он хочет быть лучшим – он должен встречаться с знаменитыми боксерами, должен побеждать соперников с именем. Если он, как говорят, прошелся бы по Тайсону – то он должен боксировать не с молодыми и неизвестными боксерами, а должен вызвать меня или других опасных соперников».