Льюис и Усик назвали нового будущего чемпиона в хэвивейте
Оба чемпиона отметили его потенциал
около 1 часа назад
Легендарный чемпион мира Леннокс Льюис и действующий обладатель титулов в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 KO) выразили единодушное мнение о будущем звезде хевивейта — британце Мозесе Итаума (12-0, 10 KO).
В комментарии для talkSPORT Усик отметил, что впечатлён молодым бойцом:
Я считаю, что Мозес Итаума — отличный боксер. Ему всего 20 лет, и у него большое будущее.
Это мнение поддержал и Льюис, который также высоко оценил потенциал Итаума:
Мозес — это новое явление в хэвивейте. Сейчас из Великобритании выходит много талантливых тяжеловесов, и он, безусловно, среди лучших.
Напомним, Итаума выступает в супертяжелом весе на профессиональном уровне с 2022 года и до сих пор не потерпел ни одного поражения.
Макгиган предостерёг Усика от боя с молодым Итаумой.