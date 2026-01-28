Олег Гончар

Российский боксер супертяжелого веса Арсланбек Махмудов поделился ожиданиями от будущего поединка с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. По словам Махмудова, бой станет для него особой возможностью проявить себя на высшем уровне.

Боксер подчеркнул, что находится в прекрасном психологическом состоянии и готовится к поединку максимально серьезно. Он отметил, что всегда мечтал о больших боях и не намерен отсиживаться в обороне.

Махмудов отметил, что уважает достижения соперника, однако выйдет на ринг с четкой целью — победить.

По словам спортсмена, Тайсон Фьюри был выдающимся чемпионом, но это не меняет его собственных планов. Махмудов убежден, что находится в лучшей форме за всю карьеру и готов пройти этот вызов до конца. Он ожидает жесткого противостояния и пообещал зрителям зрелищный бой.

Поединок между Махмудовым и Фьюри состоится 11 апреля в Великобритании. Трансляцию боя будет осуществлять платформа Netflix.