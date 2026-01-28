Олег Гончар

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх отреагировал на официальное объявление боя между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и российским боксером Арсланбеком Махмудовым.

По словам Аль аш-Шейха, предстоящий поединок станет вторым совместным проектом между Netflix и журналом The Ring. Он подчеркнул, что это лишь начало масштабного сотрудничества и пообещал большой сюрприз в ближайшее время, не раскрывая деталей.

Поединок Фьюри — Махмудов запланирован на 11 апреля и состоится в Великобритании. Для 37-летнего британца этот бой станет возвращением на ринг после перерыва.

В январе прошлого года Фьюри объявил о завершении карьеры после двух подряд поражений от Александра Усика, однако уже в январе этого года заявил о намерении возобновить выступления.