Олег Гончар

В Бильбао (Испания) экс-претендент на чемпионский титул Сандор Мартин (42-4, 15 КО) победил чемпиона Украины Яниса Куриленко (14-1, 8 КО) единогласным решением судей в суперлегком весе (до 63,5 кг).

Куриленко неожиданно весь бой работал в высоком темпе и не боялся фаворита. При этом, украинец рисковал и не всегда действовал в рамках правил.

Мартин стартовал пассивно, много клинчевал и действовал вторым номером, но пристрелялся и наносил более чистые удары. В середине боя испанец ловил Куриленко в разбалансировке, но Янис доминировал благодаря активности.

Судьи отдали предпочтение Мартину: 79-73, 80-72, 78-74.