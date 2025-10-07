Matchroom Boxing подписала топового британского проспекта
Бен Виттакер / Фото - Sky Sports
Британский проспект полутяжелого дивизиона Бен Уиттакер (9-0-1, 6 КО) стал клиентом промоутерской компании Matchroom Boxing.
До этого его промоутерами была компания BOXXER Бена Шалома.
Уиттакер провел последний бой в апреле. Он в реванше нокаутировал Лиама Камерона во 2-м раунде – первый бой закончился вничью техническим решением судей, в том поединке оба боксера выпали из ринга.
