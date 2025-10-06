Харциз проведет свой следующий бой против аргентинца
Поединок состоится 11 октября
около 2 часов назад
Украинский боксер Ярослав Харциз (7-0, 6 КО) проведет свой следующий поединок 11 октября в киевском Дворце спорта.
Соперником непобедимого украинца станет аргентинец Франко Андрес Кахаль. Бой состоится в рамках боксерского шоу Spartabox Faniian Promotions.
Для Харциза это будет первый выступление после июньского триумфа в Киеве, когда он эффектно нокаутировал Дастана Садуулу (12-3, 12 КО) уже в первом раунде.
