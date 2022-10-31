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Мексиканец в весе Ломаченко установил рекорд, выбросив более 1500 ударов за бой

Нокаутировать соперника он так и не смог
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 19:40
Мексиканец в весе Ломаченко установил рекорд, выбросив более 1500 ударов за бой
Фото: BN

Мексиканский легковес Уильям Сепеда (27-0, 23 КО) установил новый рекорд в бою против экс-чемпиона мира во втором полулегком весе Джозефа Диаса (32-3-1, 15 КО).

По данным CompuBox Сепеда за весь бой выбросил 1536 ударов. Почти 30%, а именно 398 были точными.

Для примера, Василий Ломаченко в бою против Джэмейна Ортиса выбросил около 600 ударов за весь бой.

Сепеда так и не смог удосрочить Диаса, но в итоге праздновал победу по очкам единогласным решением судей.

Андрей Усмонов
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