Денис Седашов

Британский ветеран бокса Дерек Чисора заявил, что Дэниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) фактически «сдался» в бою против Александра Усика (23-0, 14 КО), который состоялся 20 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В шоу Split Decision на YouTube-канале SunSport 41-летний Чисора, который лично присутствовал у ринга, резко высказался о действиях своего соотечественника.

Это был самый важный момент в его карьере. Бой против безоговорочного чемпиона мира — это игра, где тебя бьют по голове, а ты встаешь и продолжаешь драться. Но он просто вернулся в свой угол. Да, его команда выбросила полотенце, но они видели, что он остановился. Дерек Чисора

По его мнению, Дюбуа должен был сделать последний рывок перед потенциальным нокаутом, показать характер и уважение к зрителям, которые заплатили за бой:

Усик — не тот человек, перед которым стоит отступать. А Даниэль вышел и защищался, не показав, ради чего мы все собрались. Именно поэтому его критикуют. Дерек Чисора

Несмотря на критику, Чисора заявил, что хочет поддержать Дюбуа и помочь ему в будущем:

Я хочу, чтобы он стал новым британским чемпионом в супертяжелом весе. Но он должен понять, что бокс — это игра не только о силе, но и о сердце. Дерек Чисора

Вечеринка перед боем. В сети появилось видео, как Дюбуа развлекался в день реванша с Усиком.