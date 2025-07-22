Бывший спарринг-партнер Дэниела Дюбуа (22-3, 21 KO) и Александра Усика (24-0, 15 KO) Дэвид Аллен высказался о поединке британца и украинца. Слова супертяжеловеса приводит vringe.com:

Смотрите эпизод с нокаутом. Даниэль ждет, пока рефери досчитает до десяти. Потом он поднимается на ноги, идет мимо Усика в свой угол. Он даже не был поражен. Жесть, но я это скажу. Это капитуляция. Он капитулировал, не хотел продолжать бой.

Думаю, он просто хотел как можно быстрее закончить бой. Он пропустил удар. Он был изнурен. Ему уже было наплевать на то, как закончится поединок. Он просто хотел выйти из боя. И быстрее. Ментально его было разбито. На 99% это всё заслуга Усика. Потому что там были тяжелые подачи. Но это еще одна капитуляция Дюбуа. Уже третья.