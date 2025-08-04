Британский супертяжеловес Диллиан Вайт (31-3, 21 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против непобежденного соотечественника Моизеса Итаумы (12-0, 10 КО). Цитирует Boxing News 24.

Я до сих пор чувствую, что у меня много чего достичь и много чего отдать. Очевидно, меня уже списали. Все считают меня аутсайдером.

Мне нечего доказывать. Я всегда был тем, кто рискует. Если бы я не рисковал, меня бы уже не было в живых, учитывая то, откуда я пришел и через что прошел.

Они пытаются скормить старого волка молодому, но скажу так: я уже был альфа-самцом в стае. Я долго пребывал в этой стае. Я понимаю менталитет стаи. Но, возможно, даже как старый волк, я до сих пор имею острые зубы.

Слушайте, я выхожу, чтобы победить, и у меня есть удар в каждой руке. Уверен, у него так же. Так что посмотрим. Я сделаю все необходимое, чтобы выиграть.

Это все. Завтра для Диллиана не существует. Если проиграешь бой такого уровня, то просто становишься ступенькой для молодых. Это его бой за чемпионство.