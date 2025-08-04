«Меня уже списали». Уайт пообещал сенсацию в бою против непобедимого Итаума
Поединок состоится 16 августа
около 1 часа назад
Британский супертяжеловес Диллиан Вайт (31-3, 21 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против непобежденного соотечественника Моизеса Итаумы (12-0, 10 КО). Цитирует Boxing News 24.
Я до сих пор чувствую, что у меня много чего достичь и много чего отдать. Очевидно, меня уже списали. Все считают меня аутсайдером.
Мне нечего доказывать. Я всегда был тем, кто рискует. Если бы я не рисковал, меня бы уже не было в живых, учитывая то, откуда я пришел и через что прошел.
Они пытаются скормить старого волка молодому, но скажу так: я уже был альфа-самцом в стае. Я долго пребывал в этой стае. Я понимаю менталитет стаи. Но, возможно, даже как старый волк, я до сих пор имею острые зубы.
Слушайте, я выхожу, чтобы победить, и у меня есть удар в каждой руке. Уверен, у него так же. Так что посмотрим. Я сделаю все необходимое, чтобы выиграть.
Это все. Завтра для Диллиана не существует. Если проиграешь бой такого уровня, то просто становишься ступенькой для молодых. Это его бой за чемпионство.
Поединок запланирован на 16 августа.
Олимпийский призер высказался о поединке Усик – Итаума.