Американский боксер супертяжелого веса Джаррелл Миллер (27-1-2, 22 KO) в комментарии Happy Punch с юмором рассказал, как оказался в курьёзной ситуации накануне поединка против соотечественника Кингсли Ибе (16-3-1, 14 KO).

По словам Миллера, перед боем он внезапно начал лысеть и решил срочно спасать ситуацию. Боксер позвонил кузену, который посоветовал воспользоваться накладкой для волос. Её приклеили буквально в последний момент, и, как казалось Миллеру, выглядела она идеально. Правда, стоило это удовольствие 700 долларов.

Я даже не сразу понял, что она сдвинулась — просто почувствовал сквозняк. Сижу, тренер что-то объясняет, но вдруг дважды сбивается. И тут я понял: что-то не так. Он никогда не запинается.

Он поднял глаза — и все стало ясно без слов. Я подумал: «Черт, надо смотреть на экран. Там сейчас будет повтор». Когда посмотрел, сразу сказал: «Всё. Нас раскрыли».

То, что показали на экране… я только выдохнул: «О да. Мы влипли». В этот момент дошло — другого выхода нет. Этот бой надо выигрывать любой ценой.