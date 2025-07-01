Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) в интервью vRINGE поделился прогнозами на поединок абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем дивизионе американца Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Уровень Кроуфорда очень высок. Здесь, возможно, я больше склоняюсь в пользу Канело, но не исключаю ни одного результата в этом бою. Даже досрочной победы кого-то из них, в том числе и Кроуфорда. Для меня это очень интересный бой.

Это настолько сложный поединок, что предсказать результат или как-то описать итог очень трудно. Но мы все видели, что и Канело могут побить...

Возможно, Канело сможет что-то изменить в своей стратегии, в своей работе. Он достаточно талантлив. Я видел, как он может работать и левой, и правой. Да, он не наносит много ударов. Но, возможно, благодаря преимуществу в весе он будет намного быстрее и подвижнее. Возможно, именно за счёт этого сможет переиграть соперника».