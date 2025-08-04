Денис Седашов

Легендарный британский боксер Рикки Хаттон, который имел встречи с такими звездами, как Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо, неожиданно назвал самый тяжелый бой в своей карьере.

В эфире talkSPORT Хаттон признался, что больше всего физических трудностей ему доставил бой против Луиса Коласо в 2006 году — за титул WBA в полусреднем весе.

Это был мой самый тяжелый поединок. Да, проиграть Пакьяо было тяжело, а Мейвезер — невероятный технарь. Но с физической точки зрения именно Кольясо дал мне наибольшую нагрузку. Я никогда не искал легких путей в боксе. Всегда хотел доказать свою силу в жестких боях. Ріккі Хаттон

Холифилд назвал самого сильного панчера, с которым встречался на ринге.