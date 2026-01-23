Олег Гончар

Платформа Netflix анонсировала выход полнометражного документального фильма о бывшем абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе Сауле Альваресе (63-3-2, 39 KO), сообщил портал Ring Magazine.

Продюсированием проекта займется компания Unanimous Media. Документальная лента сосредоточится на трилогии Альвареса с Геннадием Головкиным. Режиссером фильма станет Хуан Камило Крус, а дату премьеры объявят позже.

Канело трижды выходил на ринг против Головкина. Первый бой в 2017 году завершился ничьей. В реванше 2018 года и третьем поединке 2022-го побеждал Альварес.

Напомним, в топ-30 наиболее высокооплачиваемых атлетов в 2025 году вошли Канело и Кроуфорд.