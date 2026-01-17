В топ-30 самых высокооплачиваемых атлетов в 2025 году вошли Канело и Кроуфорд
Также в рейтинге – жертва Джошуа
Авторитетное североамериканское издание Sportico опубликовало топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году.
Лидером рейтинга стал известный португальский футболист, выступающий за клуб Аль-Наср, Криштиану Роналду с годовым заработком в $260 млн.
Среди боксеров в список попали мексиканец Сауль Альварес (№2, заработок – $137 млн), непобежденный американец Теренс Кроуфорд (№21, заработок – $66 млн), японец Наоя Иноуэ (№25, заработок – $62 млн) и еще один представитель США Джейк Пол (№30, заработок – $60 млн).
Напомним, в своем последнем бою, который состоялся в сентябре, Альварес проиграл единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115) непобежденному американцу Кроуфорду и потерял звание абсолютного чемпиона во втором среднем. Поражение стало для мексиканца третьим в карьере.
