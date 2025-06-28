Украинский проспект супертяжёлого дивизиона Андрей Новицкий (15-0, 11 КО) обратился к команде своего соотечественника Владислава Сиренко (22-0, 19 КО) накануне личной встречи.

«Геннадий Сиренко (отец Владислава – прим.), привет. Посмотрел видео, очень интересно, но хочется как-то больше огня, трэш-тока, люди это любят. Готов от своего гонорара после боя дать вам еще 20% – как-то сделайте все красивее, интереснее. Молодцы, стараетесь, но слабовато. Нужно мясо».

«20% от боя – ваши. Остальное – за мной. Вместо того чтобы бегать по пабликам и ныть, что все плохие и денег не хватает, лучше сделай что-то интересное, чтобы фанатам было что посмотреть и запомнить.

Бокс – прежде всего, это шоу и отдельный вид искусства, на который есть свой зритель».