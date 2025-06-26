Владимир Кириченко

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (22-0, 19 КО) для портала vRINGE рассказал о том, согласился бы он на поединок по правилам ММА с украинским чемпионом WBC International в супертяжелом весе Андреем Новицким (15-0, 11 КО).

А вы сами согласились бы на такое? На бой по правилам ММА?

«Нет-нет. Определенно нет. Я не готов».

А если с Новицким?

«Слушайте, Новицкого я ужасно боюсь в этом плане, потому что он ломает людей на улицах».

Напомним, что 16 июня Новицкий на своей странице в Instagram обратился к Сиренко, написав: «Пока ты боксировал на ринге, я ломал людей на улице и боксировал тоже».

Украинские боксеры проведут бой 19 июля в андеркарде Усик – Дюбуа 2.