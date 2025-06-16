Владимир Кириченко

Австралийский боксер супертяжелого дивизиона Теремоана Джуниор (8-0, 8 КО) одержал досрочную победу над американцем Алимом Витфилдом (9-1, 6 КО).

Теремоана остановил Алим в дебюте поединка.

Это восьмой нокаут австралийца подряд, пять последних из которых – в первом раунде. Ни один из его соперников не продержался больше двух раундов.

Бой состоялся в Нью-Йорке в андеркарде поединка Ричардсон Хитчинс – Джордж Камбосос.

Теремоана выступал на Олимпиаде в Париже, где в стартовом поединке нокаутировал украинца Дмитрия Ловчинского в первом раунде, а затем проиграл Баходиру Жалолову единогласным решением судей.

Напомним, Хитчинс уничтожил Камбососа в титульном поединке.