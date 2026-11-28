Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в тяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 KO), рассказал, как определится порядок выхода боксеров на ринг в бою его клиента против Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 KO).

«Это свежее дополнение к соглашению – мы согласовали с Sela, и в Netflix, судя по всему, тоже оценили эту идею – на неделе боя установят силомер-грушу. Оба бойца по ней ударят, и тот, кто выбьет лучший результат, наивысший балл – выйдет на ринг вторым.

Насколько это круто? И это я сейчас не говорю какую-то ерунду – все подписано и закреплено на бумаге. Я слышал, что Фьюри не хочет играть в эту игру, но это уже прописано в нашем контракте».