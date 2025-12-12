Официально: Болл проведет защиту титула против Фигероа
Поединок состоится на шоу в Ливерпуле
около 1 часа назад
Болл и Фигероа / Фото - Yahoo
Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о следующем бое чемпиона WBA в полулегком дивизионе британца Ника Болла (23-0-1, 13 КО).
Болл проведет обязательную защиту титула против бывшего чемпиона в двух дивизионах американца Брендона Фигероа (25-2-1, 19 КО).
Бой запланирован на 7 февраля на Liverpool Arena в Ливерпуле (Великобритания).
Ник последний бой провел в августе этого года, победив Сема Гудмана.
Брендон в последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, победив Джоета Гонсалеса.
Ранее стало известно, что Zuffa Boxing объявила дату своего первого турнира.
Поделиться