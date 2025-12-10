Александр Усик — в топ-5 лучших боксеров XXI века по версии The Ring
В топ-10 также вошел еще один украинец — Василий Ломаченко
около 2 часов назад
Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг лучших боксеров P4P XXI века.
Александр Усик (24-0, 15 КО) — обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе занял четвертое место, став самым высоко расположенным европейским боксером в рейтинге.
В топ-10 также вошел еще один украинец — Василий Ломаченко. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях занял 8-ю позицию.
Рейтинг возглавил легендарный Флойд Мейвезер, завершивший карьеру без поражений.
Топ-10 боксеров P4P XXI века по версии The Ring:
Флойд Мейвезер
Мэнни Пакьяо
Теренс Кроуфорд
Александр Усик
Наоя Иноуэ
Роман Гонсалес
Бернард Хопкинс
Василий Ломаченко
Андре Уорд
Сауль Альварес
Усик назвал лучшего боксера P4P.
Поделиться