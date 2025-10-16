Олег Гончар

Официально анонсирован бой за титул WBA Regular в супертяжелом весе между чемпионом из Болгарии Кубратом Пулевым (32-3, 14 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (32-2, 25 КО).

Бой состоится 12 декабря на стадионе Dubai Duty Free Tennis Stadium в Дубае (ОАЭ) в рамках вечера бокса от IBA.Pro.

42-летний Пулев завоевал пояс в декабре 2024 года, победив Махмуда Чарра единогласным решением. Для болгарина это будет его первая защита, но не против обязательного претендента.

WBA 15 октября приказала Пулеву сражаться с 20-летним британцем Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО), дав ему сроки до 14 ноября. Пулев, игнорируя приказ, подписал договор с Гассиевым еще раньше — WBA разрешила добровольную защиту.

32-летний Гассиев, эксабсолютный чемпион крузервейта, перешел в супертяжелый вес. Последний бой провел в августе, когда победил нокаутом Мильтона Клауса в первом раунде.