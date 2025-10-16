Олег Гончар

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) приказала регулярному чемпиону супертяжелого веса Кубрату Пулеву (32-3, 14 КО) защитить титул против 20-летнего британца Мозеса Итумы (13-0, 11 КО), но тот уже подписал контракт на бой с 12-м номером рейтинга WBA Муратом Гассиевым (32-2, 25 КО). Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

Стороны Пулева и Итумы имеют 30 дней на переговоры, иначе — аукцион. Однако Пулев ранее запланировал бой с Гассиевым на 12 декабря в Дубае.

Ранее WBA приказывала Пулеву бой с Фабио Уордли, но ситуация изменилась. Итума, непобежденный проспект, может провести бой 13 декабря, если удастся договориться без аукциона.

Пулев удерживает регулярный пояс WBA после победы над Махмудом Чарром в декабре 2024 года. Гассиев, экс-чемпион крузервейта, еще ничего не достиг в дивизионе.