Официально объявлен бой Теофимо Лопеса против Шакура Стивенсона
Двое ведущих американцев сойдутся в поединке
около 8 часов назад
Чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес (22-1, 13 КО) встретится с непобежденным чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО).
Поединок состоится 31 января 2026 года и станет главным событием вечера бокса в Нью-Йорке. Трансляция — на DAZN.
На кону будут титулы The Ring и WBO в первом полусреднем весе.
В последний раз Лопес выходил на ринг в мае, когда победил Арнольда Барбосу единогласным решением. Стивенсон в июле одолел Уильяма Сепеду, сохранив пояс WBC.