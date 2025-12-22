Околе досрочно победил Тетте
Британец не заметил ганца в хевивейте
около 2 часов назад
Лоуренс Околі
Экс-чемпион в крузервейте и бриджервейте Лоуренс Околи (23-1, 17 КО) досрочно победил Эбенезера Тетте (23-4, 20 КО) из Ганы в главном бою вечера в Лагосе (Нигерия).
Британец агрессивно начал, достал соперника правым прямым. Во втором раунде правый хук и левый прямой привели к нокдауну.
Тетте, который выглядел медленным и разбалансированным, не защищался, апеллировал к рефери. Гонг спас, но ганец капитулировал на табуретке.
Напомним, на этом шоу Тони Йока прервал серию поражений.
Поделиться