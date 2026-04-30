Александр Сукманский

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Олег Кудеров в интервью LuckyPunch рассказал о подготовке вечера бокса, который 8 мая в Киеве Лига проведет вместе с Espada Promotions.

По словам функционера, подготовка турнира уже выходит на финишную прямую, а кард насчитывает более двадцати поединков, включая два женских боя.

«Мы уже на финальной стадии подготовки… желающих боксировать много, поэтому мы с удовольствием помогаем парням и девушкам испытать себя», – подчеркнул он.

Одним из самых ожидаемых противостояний Кудеров назвал возвращение на ринг Инны Статкевич.

«Она возвращается в профессиональный бокс после паузы в полтора года и точно покажет крутой бой», – отметил вице-президент Лиги.

Также в рамках вечера пройдет поединок чемпиона Украины Алексея Козелка против опытного эквадорца Джефферсона Варгаса. Ожидается напряженное противостояние, которое станет важным опытом для украинского боксера.

«Надеюсь, что этот бой получится очень хорошим… но думаю, это будет нелегко», – подчеркнул Кудеров.

Отдельно Олег Кудеров объяснил значение открытых турниров в нынешних условиях. По его словам, война и нехватка спонсоров осложняют организацию вечеров бокса, однако молодые спортсмены должны получать шанс выступать и набираться опыта.

Главной идеей события «Рождение звезд» остается поиск новых талантов.

«Главная задача НЛПБУ – давать украинскому боксу новых звезд… вполне возможно, кто-то из боксеров засияет и станет нашей следующей звездой», – подытожил Кудеров.