Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса и глава судейской коллегии НЛПБУ Олег Кудеров эксклюзивно для XSPORT прокомментировал скандальное окончание боя за пояс WBO Global в первом полусреднем весе между Арамом Фанияном и аргентинцем Игнасио Иррибареном, когда в 10 раундах после удара украинца соперника по затылку в клинче, тот упал и не смог самостоятельно продолжить дуэль.

Как результат, украинца дисквалифицировали и присудили поражение, но многие заподозрили Иррибарена в симуляции.

«По бою Арам выигрывал 8 из 10 раундов по записям, насколько я знаю, конечно, он вел бой. И то, что произошел такой неординарный случай, я бы не стал возлагать вину на рефери. Рефери работал в рамках своих полномочий, к нему нет претензий. Я объясню почему - он дал паузу 5 минут точно, он это сделал, чтобы нормализовать ситуацию и по возможности продолжить бой.

Посмотрели, что боксер упал после удара по затылку, ни рефери, никто другой не может сказать, мог бы после этого удара боксер продолжить бой дальше. По идее это могут сказать врачи и то, я думаю, это неоднозначно, тут должен быть консилиум. То есть здесь невозможно было доказать, что аргентинец симулирует, ведь он упал, показывал всем видом, что ему больно, что он не может продолжать бой - из этих соображений рефери и принял это решение.

По-человечески давайте посмотрим - стоит рефери, боксер лежит, он упал после удара, рефери также, я думаю, понимал, что это симуляция. Он опытный рефери, я его знаю очень давно, и допустим он принимает решение дисквалифицировать боксера за симуляцию, а сам думает - вдруг это не симуляция и не дай Бог после этого боксер выйдет из ринга, потеряет сознание и у него потом что-то случится со здоровьем, тогда у рефери будут очень большие проблемы. И он принимает решение как профессионал, как человек - такое, как он принял.

Команда Игоря Фанияна провела шикарный турнир и приложила немалые усилия для организации, а в конце получила такой результат боя – это очень неприятно. Сейчас стоит задача, над которой они работают и работают все заинтересованные в этом стороны, мы все помогаем с тем, чтобы это решение было пересмотрено. Наверное, будет разумным результатом, если бой будет признан таким, что не состоялся, чтобы Арам остался на тех же позициях, что и до боя. Я думаю, что было бы справедливо в этой ситуации аннулировать результат боя».

Напомним, в рамках этого же вечера бокса Виктор Постол уступил 21-летнему аргентинцу Франциско Сандовалю.