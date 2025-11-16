Олимпийский призер Торрес нокаутировал Салека в первом раунде — видео
Американец заставил рефери остановить бой из-за травмы носа
Ричард Торрес
Американский супертяжеловес Ричард Торрес (14-0, 12 КО) провел бой против чешского боксера Томаша Салека (23-8, 14 КО).
Торрес победил техническим нокаутом в первом раунде – Салек получил травму носа, из-за которой рефери не позволил ему продолжить бой.
Бой состоялся в андеркарде поединка Рафаэля Эспиносы и Арнольда Хегая в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси. В этом бою украинец проиграл досрочно.
