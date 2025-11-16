Эспиноса победил Хегая и защитил титул WBO
Мексиканец доминировал, и украинец отказался продолжать бой
около 13 часов назад
В главном бою шоу в Сан-Луис-Потоси (Мексика) чемпион WBO в полулегком весе (до 57,2 кг) Рафаэль Эспиноса (28-0, 24 КО) досрочно победил Арнольда Хегая (23-3-1, 14 КО) из Украины.
Эспиноса контролировал темп с первых минут, обходя высокий блок украинца за счет своего огромного преимущества в антропометрии.
Хегай прятался за защитой, двигался медленно, бросая оверхенды. В 3-м раунде украинец активизировался и провел несколько хороших атак.
Мексиканец разбил нос Хегаю апперкотами, а затем у него появилась гематома под левым глазом.
В седьмом раунде рефери и врач остановили бой Эспиноса дважды потряс Хегая.
На 11-й раунд украинец не вышел и рефери засчитал поражение отказом от боя.
