Олег Гончар

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Верджил Ортис (23-0, 21 КО) поделился мыслями о предстоящем поединке между чемпионом WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО) и абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (63-2-2, 39 КО), который состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Слова боксера привел портал The Ring.

Ортис выразил уважение к Кроуфорду, но отметил, что считает его бойцом полусреднего веса, ведь тот недавно поднялся в первый средний вес.

По мнению Ортиса, прыжок через три весовые категории во второй средний вес для борьбы с Альваресом, которого он считает одним из лучших боксеров мира, является чрезмерно сложной задачей. Верджил признал, что Кроуфорд превосходит Канело по боксерскому IQ, но преимущество Альвареса в габаритах и силе может стать решающим.

«Кроуфорд откусил больше, чем может проглотить. Я не отрицаю, что он способен на это, но ставлю на победу Канело. Если же он сумеет выиграть, то станет для меня бойцом номер один в истории». Верджил Ортис

