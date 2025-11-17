Оскар Де Ла Хойя рассказал, почему Юбенк проиграл Бенну
Промоутер предупредил Бенна не лезть к Ортису
около 8 часов назад
Оскар Де Ла Хойя
Легенда бокса, промоутер Оскар Де Ла Хойя не сдержался после победы Конора Бенна (24-1, 14 KO) над Крисом Юбенком-младшим (35-4, 25 КО) единогласным решением судей.
Промоутер считает, что у Юбенка была очень сложная сгонка веса.
«Позвольте мне провести для вас небольшой урок бокса, потому что вы вообще ничего не понимаете. Юбэнк не имел ни единого шанса из-за истощения от сгонки веса. Поздравления Бенну, но даже не смей вызывать Вирджила Ортиса».
Бенн доминировал все 12 раундов, дважды отправив Юбенка в нокдаун в финальном раунде.