Промоутер Оскар Де Ла Хойя не видит смысла в проведении немедленного реванша между Райаном Гарсией (24-2, 20 КО) и Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).

В интервью DAZN Boxing легендарный экс-чемпион и нынешний глава Golden Boy Promotions объяснил, почему выступает против такой идеи.

Нет, честно говоря, я не хочу организовывать реванш, потому что первый бой был скучным. А когда ты промоутер, то проводишь реванши только тогда, когда этого действительно хочет публика.

Первый поединок не был зрелищным, ничего особенного он не показал. Думаю, у Райана есть другие варианты. Есть немало громких имен. Мы можем организовать настоящие топовые бои — например, с Теофимо Лопесом или кем-то другим. Но самое главное — Райан должен быть в отличной форме.