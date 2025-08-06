Оскар Де Ла Хойя: «Реванш Гарсии с Ролли никому не интересен»
По мнению промоутера, первый бой не оправдал ожиданий
37 минут назад
Промоутер Оскар Де Ла Хойя не видит смысла в проведении немедленного реванша между Райаном Гарсией (24-2, 20 КО) и Роландо Ромеро (17-2, 13 KO).
В интервью DAZN Boxing легендарный экс-чемпион и нынешний глава Golden Boy Promotions объяснил, почему выступает против такой идеи.
Нет, честно говоря, я не хочу организовывать реванш, потому что первый бой был скучным. А когда ты промоутер, то проводишь реванши только тогда, когда этого действительно хочет публика.
Первый поединок не был зрелищным, ничего особенного он не показал. Думаю, у Райана есть другие варианты. Есть немало громких имен. Мы можем организовать настоящие топовые бои — например, с Теофимо Лопесом или кем-то другим. Но самое главное — Райан должен быть в отличной форме.
Райан Гарсия готов к реваншу с Ромеро, если бой с Пакьяо сорвется.