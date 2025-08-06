Авторитетный тренер назвал место Усика в списке лучших тяжеловесов в истории
Санчес считает, что в своей эпоху украинец сделал максимум
около 1 часа назад
Известный американский тренер Абель Санчес высказался о месте Александра Усика (24-0, 15 KO) в истории супертяжелого веса. Слова наставника приводит vringe.com:
Я бы сказал, что он замыкает пятерку. Номер 5 или 6, где-то там. Я не скажу, что бойцы были лучше, когда дрался Джо Луис или когда дрался Майк Тайсон. Мы так не можем говорить. Нам нужно посмотреть, как они контролировали свои эпохи. Мне повезло иметь двух бойцов, которые были лучшими бойцами P4P в мире — Терри Норриса и Геннадия Головкина. Все скажут: «Так они ж ни с кем не дрались, они дрались только с претендентами». Так это обычно и делаешь, как чемпион. Усик дрался с каждым дважды и побеждал их дважды. Я считаю, Усика точно нужно рассматривать как участника топ-10. Он побил нас, Гассиева в финале WSB. Усик — редкий талант.