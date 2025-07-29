Денис Седашов

Американский боксер Райан Гарсия (24-2, 20 КО) заявил, что готов к любому варианту дальнейшего развития карьеры независимо от того, состоится ли бой с легендарным Мэнни Пакьяо. Слова приводит Secondsout.

Если Мэнни Пакьяо хочет драться со мной и заработать большие деньги в масштабном поединке — давай сделаем это. Если нет — для меня это не проблема. Райан Гарсия

Боксер также отметил, что открыт к немедленному реваншу с Роландо Ромеро, и такой вариант сейчас активно обсуждается.

Я готов к реваншу с Ролли. Любой из этих двух вариантов меня устраивает. Райан Гарсия

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