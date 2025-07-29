Райан Гарсия готов к реваншу с Ромеро, если бой с Пакьяо сорвется
Американец готов выйти на ринг против Ролли уже в ближайшее время
около 9 часов назад
Американский боксер Райан Гарсия (24-2, 20 КО) заявил, что готов к любому варианту дальнейшего развития карьеры независимо от того, состоится ли бой с легендарным Мэнни Пакьяо. Слова приводит Secondsout.
Если Мэнни Пакьяо хочет драться со мной и заработать большие деньги в масштабном поединке — давай сделаем это. Если нет — для меня это не проблема.
Боксер также отметил, что открыт к немедленному реваншу с Роландо Ромеро, и такой вариант сейчас активно обсуждается.
Я готов к реваншу с Ролли. Любой из этих двух вариантов меня устраивает.
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