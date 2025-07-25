Денис Седашев

Популярный американский боксер легкого веса Райан Гарсия заявил о желании выйти на ринг против филиппинской легенды Мэнни Пакьяо, который недавно вернулся в бокс.

В интервью изданию The Ring Гарсия поделился, что мечтал о таком бое уже давно, а переговоры о возможном поединке даже велись ранее, однако в итоге сорвались.

Я всегда хотел подраться с легендарным Пакьяо. Это бой, о котором можно только мечтать. Если Менни хочет выйти на ринг — давайте это сделаем. Я готов к вызовам и знаю, что создам много проблем для него. Я буду доминировать и использовать его ошибки лучше других. Райан Гарсиа

Напомним, судьи в бою Пакьяо – Барриос зафиксировали ничью решением большинства судей – 115:113 Барриос, дважды 114:114. Марио остался чемпионом мира.