Денис Седашов

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне известный промоутер и глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя опроверг слухи о своей наркотической зависимости.

В интервью подкасту Ring Champs with AK & Barak 51-летний американец заявил, что информация о якобы его проблемах с наркотиками была навязана окружением, которое управляло его бизнесом в прошлом.

Я понял, что у меня никогда не было никакой проблемы. Люди вокруг говорили: «Тебе надо на реабилитацию!» Я, находясь в нестабильном состоянии, поверил. Но вскоре осознал — это все была манипуляция. Оскар Де Ла Хойя

Промоутер также рассказал, что самостоятельно покинул реабилитационный центр и заверил, что не имел зависимости ни от наркотиков, ни от алкоголя:

Даже с выпивкой никогда не было проблем. Посмотрите на меня — все в порядке. Оскар Де Ла Хойя

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