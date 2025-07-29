Де Ла Хойя предсказывает жестокий финал в бою Дэвис — Стивенсон
По мнению промоутера, бой завершится нокаутом
около 3 часов назад
Промоутер Оскар Де Ла Хойя поделился своим прогнозом на потенциальный поединок между Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО) и Шакуром Стивенсоном (24-0, 11 КО).
В интервью Ring Champs With Ak & Barak Де Ла Хойя отметил, что стиль обоих боксеров очень разный, но победу он отдаёт Дэвису.
У них разные подходы. Шакур больше работает на дистанции, часто отходит назад и наносит удары по одиночке или в комбинации 1–2. А Танк – это сила, риск, постоянное давление. Он агрессивный и взрывной. Я ставлю на Дэвиса — победа брутальным нокаутом.
Промоутер Джошуа стремится организовать мегафайт Джервонта – Шакур.