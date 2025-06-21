Владимир Кириченко

Обладатель титула WBA в первом среднем весе американец Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) заявил для DAZN Boxing, что победил бы абсолютного чемпиона во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) в уличной драке.

Вы недавно были у Пирса Моргана и говорили о том, какой была бы уличная драка. У вас есть опыт в реслинге. Если бы этот бой произошел в Омахе, на улице, вы против Канело – как бы это выглядело?

«Да ладно, мужик… Я знаю, на что я способен. Мне не нужно об этом говорить.

На улице – я есть я, против кого угодно. Я никогда не скажу, что кто-то меня победит. Так что… Ты сам все понял. Это и есть твой ответ».

Бой состоится 13 сентября на "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.

Напомним, на кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет пояс The Ring стоимостью 188 тысяч долларов.